Taranto-Giugliano: trasferta vietata ai tifosi campani

Paola Dessì, prefetto di Taranto, ha deciso che per la partita Taranto-Giugliano, in programma domenica 22 dicembre 2024 allo stadio “E. Iacovone”, sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti della regione Campania. Il provvedimento arriva per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

