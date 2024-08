Taranto, Giudetti racconta le tragedie della guerra in un libro

TARANTO – E’ tornato in Italia per presentare il suo libro “Con loro come loro”, dedicato alle storie di donne e bambini in. fuga dalle guerre di tutto il mondo. Gennaro Giudetti, operatore umanitario tarantino, è appena tornato da Gaza. Ecco il suo racconto ai microfoni di Antenna Sud

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author