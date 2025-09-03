3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile”

Leo Spalluto 3 Settembre 2025
centered image

TARANTO – Ha scritto un libro sulla fuga di donne e bambini da Gaza raccontando tutto ciò che ha visto negli ultimi mesi. L’operatore umanitario Tarantino Gennaro Giudetti ha presentato il suo libro a casa Viola denunciando una situazione sempre più drammatica nella striscia.

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia

3 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito”

3 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini”

3 Settembre 2025 Leo Spalluto

Taranto, Liviano chiede più treni per il territorio jonico

3 Settembre 2025 Leo Spalluto

MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù

3 Settembre 2025 Redazione

Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Tragedia sul Gargano, Barone (M5S): “Riorganizzare l’emergenza”

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia

3 Settembre 2025 Leo Spalluto

Matera, sindaco Nicoletti: “Dimostrato di voler bene alla Città”

3 Settembre 2025 Roberto Chito

Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito”

3 Settembre 2025 Leo Spalluto