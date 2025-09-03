Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile”

TARANTO – Ha scritto un libro sulla fuga di donne e bambini da Gaza raccontando tutto ciò che ha visto negli ultimi mesi. L’operatore umanitario Tarantino Gennaro Giudetti ha presentato il suo libro a casa Viola denunciando una situazione sempre più drammatica nella striscia.
