Taranto, Giovinco: “Sono pronto a ripartire da ogni categoria”

Giuseppe Giovinco e il Taranto: un matrimonio durato tre anni, tra gioie e dolori. Proprio attraverso i suoi profili social, l’attaccante sottolinea il suo affetto per la città dei due mari:

“Puoi andare via da Taranto, ma Taranto non andrà mai via da te… Ed è proprio vero. Taranto, sei stata la mia casa per tre anni. Anche quando ho giocato per il Francavilla, la mia base, insieme a quella della mia famiglia, sei stata tu. Ho avuto il privilegio di conoscere una città e delle persone meravigliose. Solo chi ci è stato e l’ha vissuta come me può davvero comprendere!”

Esclusione, un sospiro di sollievo

“Siamo arrivati al punto di essere sollevati per un’esclusione e un fallimento, pur di essere liberi. E questo dice molto su tutto ciò che siamo stati costretti a sopportare!”

Amarezza per non essere riuscito a esprimere pienamente le proprie potenzialità

“Sono rammaricato e deluso con me stesso per non essere riuscito a esprimere tutto quello di cui sono capace… per aver scelto di stare lontano dalla mia famiglia e dai miei bambini, pur di giocare per il Taranto. Il sacrificio, purtroppo, è stato vano…”

Pronto a ripartire da qualsiasi categoria

“Se chi sarà al comando vorrà ripartire da me, io sono pronto a farlo, perché lo desidero e voglio giocare per il Taranto! Se non sarà così, avranno un tifoso in più!”

