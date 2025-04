Taranto, Giovinco: “Pronto a tornare con una presidenza diversa”

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social nella giornata di ieri, l’ormai ex trequartista del Taranto Giuseppe Giovinco ha dichiarato il proprio amore per la piazza ionica. Un legame mai sopito, nonostante le difficoltà vissute nella seconda avventura in riva allo Ionio.

Nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione, Giovinco ha spiegato il motivo della lunga lettera: “Non ho mai nascosto l’affetto e l’amore che nutro per questa piazza. C’è rammarico, mi dispiace non aver potuto dare il mio contributo ma non siamo stati messi nelle condizioni per farlo. Mi assumo le mie responsabilità, avrei potuto fare meglio ma ci sarebbero tante cose da raccontare”.

Non ha avuto un lieto fine il Giovinco-bis con la maglia rossoblu. Tuttavia, l’ex Catania non ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno: “Per tornare a Taranto ho rinunciato a tante cose, tra cui lo stipendio, ma è una scelta che rifarei. Un mio ritorno? Se dovesse rimanere l’attuale presidente difficilmente potrei tornare. Sono stato preso in giro per due volte di fila, con tante promesse non mantenute. Se ci dovesse essere un’altra guida e dovessero verificarsi le condizioni tornerei volentieri. Ho avuto altre richieste ma la mia priorità è il Taranto”.

