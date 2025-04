Taranto, giovedì prevista la nascita ufficiale della ‘Fondazione per lo sport’

Nei giorni scorsi, il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese aveva preannunciato l’imminente nascita della ‘Fondazione del Mediterraneo per lo sport’. Un’iniziativa ideata al fine di rilanciare lo sport ionico dopo l’annus horribilis vissuto in diverse discipline. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’ente potrebbe nascere ufficialmente giovedì. Lo statuto, infatti, sarebbe stato completato e resterebbe la notifica formale del notaio, il quale sarebbe già stato individuato. La Fondazione, come ricordato dallo stesso Ferrarese, beneficerà esclusivamente di fondi privati. Al momento, ben 12 imprenditori avrebbero dato la propria disponibilità ad aderire al progetto. Tra queste vi sarebbero le imprese impegnate nella realizzazione delle strutture per i Giochi del Mediterraneo, alcuni istituti di credito e imprese di costruzioni e metalmeccaniche di Taranto e non solo. La Fondazione, inoltre, avrà il patrocinio di tutti gli enti pubblici della città, tra cui l’autorità portuale. I fondi, però, deriveranno esclusivamente da contributi privati.

