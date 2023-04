Taranto: Giove-Capuano, si tratta per il rinnovo

Prove di rinnovo tra Eziolino Capuano e Massimo Giove, presidente del Taranto. Nella mattinata di giovedì 27 aprile, poco prima che la squadra riprendesse gli allenamenti, i due si sono incontrati per discutere di futuro. Pare che il primo appuntamento sia andato abbastanza bene, le parti sono decise a proseguire il viaggio insieme e a lungo. Se, da una parte, Giove sembra pronto a blindare Capuano con un triennale, dall’altra il tecnico avrebbe chiesto qualche garanzia in più per disputare un campionato meno sofferto rispetto a quello che si è appena concluso, magari puntando a qualcosa in più del decimo posto. La trattativa è appena cominciata, ancora qualche giorno e sapremo.

