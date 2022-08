Massimo Giove torna a parlare attraverso il microfono di Antenna Sud. Il presidente del Taranto affronta l’argomento calciomercato soffermandosi anche sull’arrivo di Saveriano Infantino, attaccante classe 1986. “Quello di Infantino è un arrivo importante, ma non ci fermiamo: ingaggeremo altri 2/3 calciatori di esperienza, anche se non abbiamo fretta”. Giove poi spiega che “dopo l’addio di Laterza abbiamo deciso di operare una vera e propria rivoluzione e per questo devo complimentarmi con il diesse Dionisio”. CLICCA QUI PER VEDERE L’INTERVISTA realizzata da Gianni Sebastio