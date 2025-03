Taranto, Giovanna Tomai entra in consiglio provinciale

TARANTO- I cittadini di Leporano saranno nuovamente rappresentati in consiglio provinciale, grazie alla surroga, avvenuta oggi, del presidente del consiglio comunale Giovanna Tomai.

Dopo ben 12 anni, quindi, la comunità leporanese torna a far parte dell’assise di Via Anfiteatro.

Traguardo, questo, reso possibile grazie alla candidatura di Giovanna Tomai nella lista “Comunità Jonica”.

«Ricoprirò questo ruolo con l’entusiasmo di sempre e con spirito di servizio per il territorio rappresentato – ha dichiarato Tomai.

Metterò a disposizione del consiglio provinciale le esperienze amministrative maturate, negli anni, quale consigliere comunale di Pulsano e presidente del consiglio di Leporano.

Sono tante le istanze che provengono dai cittadini di Taranto e provincia, riguardo all’edilizia scolastica, alle strade di competenza dell’Ente e alle questioni ambientali.

Di tutte queste, non vedo l’ora di occuparmene.

In marcia, a partire da oggi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author