13 Agosto 2025

Taranto, giovane tenta di gettarsi dalla Rotonda: salvata dalla Polizia

Massimo Todaro 13 Agosto 2025
Sul lungomare di Taranto, poliziotti salvano una giovane pronta a gettarsi nel vuoto.

Nella mattinata di martedì 12 agosto, alla Rotonda dei Marinai sul lungomare Vittorio Emanuele di Taranto, una giovane donna ha scavalcato la ringhiera con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Gli agenti del vicino Commissariato Borgo, notata la scena, hanno raggiunto rapidamente la ragazza. Dopo aver scavalcato a loro volta la ringhiera e operato in condizioni di equilibrio precario, sono riusciti ad afferrarla in tempo, mettendola in salvo con un intervento tempestivo e deciso.

Il gesto, frutto di coraggio e professionalità, ha impedito che la situazione si trasformasse in tragedia. La giovane è stata poi affidata alle cure del personale del 118 e ai familiari.

