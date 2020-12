Taranto | Giovane studentessa stroncata da un malore durante la DAD

Stava seguendo la sua lezione in DAD, poi un malore a stroncarle la vita. Vittima una giovane studentessa di 15 anni, di Manduria. Frequentava il terzo anno del liceo artistico Calò, aveva risposto regolarmente all'appello alle 8 del mattino, poi avrebbe avuto problemi di connessione, almeno fino alle ultime due ore di lezione. In quel frangente il malore e a seguire la morte. A trovarla riversa per terra i genitori che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano.