Taranto, giovane donna partorisce per strada

TARANTO – Momenti di grande emozione a Taranto, dove una giovane donna ha dato alla luce la sua bambina per strada all’improvviso sotto gli occhi increduli dei passanti.

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio: la mamma e la neonata stanno bene. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, che hanno assistito la donna e poi trasferito entrambe in ospedale per i controlli di routine. Una storia a lieto fine che ha commosso l’intera città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author