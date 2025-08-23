Taranto, giovane donna partorisce per strada

TARANTO – Momenti di grande emozione a Taranto, dove una giovane donna ha dato alla luce la sua bambina per strada all’improvviso sotto gli occhi increduli dei passanti.
Fortunatamente, tutto è andato per il meglio: la mamma e la neonata stanno bene. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, che hanno assistito la donna e poi trasferito entrambe in ospedale per i controlli di routine. Una storia a lieto fine che ha commosso l’intera città.
potrebbe interessarti anche
Tragico incidente lungo la Sp141 tra Manfredonia e Zapponeta: morto centauro 73 enne
Potenza sotto controllo: due misure di prevenzione contro le truffe agli anziani
Giallo a Borgo Mezzanone: 27enne scomparso ritrovato morto in un casolare
Taranto, poker di acquisti per la compagine rossoblù
Incidente a Manduria, muore centauro
Accoltellamento al Tamburi, 35enne georgiano resta in carcere