Taranto, “Giochi del Mediterraneo” possibile main sponsor delle nuove squadre di calcio e basket

TARANTO – Il marchio “Giochi del Mediterraneo Taranto 2026” potrebbe comparire come sponsor principale sulle maglie delle nuove squadre di calcio e basket della città che stanno per nascere.

E’ la clamorosa indiscrezione raccolta dalla redazione di Antenna Sud da ambienti vicini al Comitato Organizzatore dei Giochi.

Il Commissario di Governo Massimo Ferrarese, nella sue veste di presidente del Comitato Organizzatore (che comprende sette membri, sei più il presidente) negli ultimi giorni avrebbe già interpellato verbalmente tutti i componenti, non ottenendo, finora, dinieghi all’importante iniziativa.

L’idea alla base sarebbe quella di sostenere la ripartenza delle due compagini di calcio e basket, che faranno parte della nascente fondazione Polisportiva promossa dal Commissario, anche con una diretta sponsorizzazione sulle squadre stesse.

La sponsorizzazione, di cui ancora non è deciso l’importo, sarebbe comunque di diverse centinaia di migliaia di euro e che il comitato erogherebbe con quote proporzionate all’impegno economico delle due compagini sportive.

In questo modo il Comitato Organizzatore centrerebbe un doppio obiettivo: promuoverebbe in modo eccezionale, oltre alle campagne pubblicitarie già previste per pubblicizzare l’evento in Italia e all’estero, anche i Giochi nella nostra regione e darebbe una forte spinta alla rinascita dei principali sport di squadra.

Dopo la prima fase “ufficiosa”, il presidente Massimo Ferrarese dovrebbe formalizzare la proposta nel corso di una delle prossime sedute del Comitato Organizzatore. Ma tutti i segnali ricevuti finora sarebbero positivi.

