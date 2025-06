Taranto, Gianni Florido nominato consigliere del sindaco Bitetti

Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha conferito un nuovo incarico istituzionale: Gianni Florido, già presidente della Provincia di Taranto, è stato nominato consigliere del sindaco con delega alle politiche di sviluppo economico e culturale e ai rapporti con la coalizione politica di maggioranza.

“L’incarico sarà svolto a titolo gratuito e in collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto del sindaco e con la direzionegGenerale dell’Ente Cittadino, al fine di garantire un supporto operativo e strategico alle attività di indirizzo dell’amministrazione”, si legge in una nota.

“La scelta ricade su una figura con lunga esperienza istituzionale e conoscenza del territorio, in un momento in cui la città si trova impegnata in importanti processi di rilancio economico, culturale e di coesione amministrativa”, conclude la nota.

