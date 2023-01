Taranto-Gelbison: Risultato non omologato

Per il reclamo presentato dal Taranto in relazione a una eventuale posizione irregolare di un calciatore della Gelbison, il giudice sportivo sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato finale (0-0 maturato sul campo), fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati.

