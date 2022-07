È stata pubblicata la gara per l’aggiudicazione dei lavori di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Taranto. Gli interventi riguarderanno le infrastrutture presenti nei quartieri Paolo VI e Taranto 2, nelle aree di Lama, Talsano e San Vito, in tutti gli accessi alla città. L’importo complessivo dei lavori è 600mila euro, finanziati con mutuo.

«Abbiamo raccolto una precisa indicazione del sindaco Rinaldo Melucci – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – accelerando l’iter procedurale già a pochi giorni dall’insediamento. Questi interventi rientrano in un programma più ampio voluto dall’amministrazione Melucci, avente come scopo quello di garantire maggiore sicurezza stradale e, di conseguenza, ridurre il numero di incidenti stradali che, soprattutto nel periodo estivo, si registrano in numero sempre troppo elevato. Tali interventi, inoltre, rispondono a una domanda di maggior decoro pervenuta sempre dal sindaco Melucci».