Quali sono le condizioni di Abu Diaby? Se lo chiedono i tifosi del Taranto, che non lo vedono in campo dal settembre scorso, da quando in un contrasto il suo ginocchio destro fece crac. Da allora, per il centrocampista rossoblu è cominciato un vero e proprio calvario, che presto potrebbe essere solo un brutto ricordo. Diaby è al centro Isokinetic di Bologna per completare la riabilitazione che dovrebbe terminare intorno alla metà di settembre. Poi farà rientro a Taranto per unirsi al gruppo a disposizione di Nello Di Costanzo. Nelle ultime ore si sono rincorse voci di una possibile cessione, che Vittorio Galigani, consulente e portavoce di Massimo Giove, commenta così ad Antenna Sud: “Diaby non è sul mercato, per il presidente è incedibile”. Questione chiusa? “Direi proprio di sì – prosegue Galigani -. Capisco che possa piacere a qualche club, ma lo abbiamo atteso fino a oggi e non intendiamo liberarcene. Anche perché possiede caratteristiche differenti da quelle degli altri centrocampisti in rosa”.