Taranto: Galigani al veleno, ‘Arbitro incapace’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Non meritavamo di perdere questa partita per una castroneria del direttore di gara (Filippo Giaccaglia di Jesi, ndr). Il rigore è inesistente, magari il Catanzaro avrebbe potuto vincere lo stesso, ma Vannucchi è andato sulla palla, non sull’uomo. Basta guardare il filmato. Mi appello alla sportività di tutti e all’incapacità del designatore: non si possono mandare certi arbitri. La società del Catanzaro ci ha offerto un’ospitalità squisita, ma la gara è stata rovinata da un arbitro incapace. I presidenti fanno molti sacrifici per gestire questi campionati onerosi, è da inizio campionato che assistiamo a certi arbitraggi e il direttore di gara ha scontentato tutti”. Dichiarazioni al veleno di Vittorio Galigani, consulente personale del presidente Massimo Giove, dopo il ko di misura con il Catanzaro.

