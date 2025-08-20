20 Agosto 2025

Taranto: Gaetano Dammacco ha firmato

Fabrizio Caianiello 20 Agosto 2025
Gaetano Dammacco è un nuovo calciatore del Taranto. Come anticipato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud l’attaccante ha firmato in serata un contratto biennale con il club dei fratelli Ladisa.

