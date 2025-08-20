Taranto: Gaetano Dammacco ha firmato

Gaetano Dammacco è un nuovo calciatore del Taranto. Come anticipato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud l’attaccante ha firmato in serata un contratto biennale con il club dei fratelli Ladisa. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensoreNext Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città potrebbe interessarti anche Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città 20 Agosto 2025 Antonio Bellacicco Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore 20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Altamura, è fatta per Alessio Curcio 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Bari, il messaggio dei tifosi a Protti: “Igor, Bari ti ama!” 20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Picerno, è fatta per Emanuele Santaniello 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Foggia, in arrivo Buttaro dal Palermo 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello
