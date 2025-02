Taranto, futuro appeso a un filo: tutte le opzioni in vista delle prossime scadenze

Il Taranto sta vivendo il momento più difficile della sua storia calcistica. Tra punti di penalizzazione e comportamenti discutibili dentro e fuori dal rettangolo di gioco, la società rossoblù è chiamata a una nuova scadenza, quella del 16 febbraio. Oneri che l’attuale socio di maggioranza, Massimo Giove, dovrà rispettare: pagare le ritenute Irpef, i contributi e gli stipendi per evitare l’estromissione dal campionato in corso. Di seguito, le possibili conseguenze in caso di mancato pagamento:

– Se il Taranto non dovesse saldare né gli emolumenti scaduti il 16 dicembre né quelli del 16 febbraio, verrebbe prima deferito e successivamente estromesso dal campionato attuale di Serie C Girone C. In tal caso, la squadra perderebbe il titolo sportivo e ripartirebbe dall’Eccellenza.

– In caso di pagamento di una delle due scadenze, il Taranto salverebbe il titolo sportivo, continuando l’attuale campionato, ma subirebbe probabilmente una penalizzazione di 12 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie D.

– Se il Presidente di maggioranza dovesse rispettare tutte le scadenze, pagando l’intero importo dovuto, il Taranto continuerebbe a disputare il campionato corrente senza subire penalizzazioni nel prossimo campionato.

Per completezza, è importante sottolineare due aspetti che non riguardano la scadenza del 16 febbraio.

– Nel caso in cui il Taranto prosegua il campionato di Serie C Girone C, con la retrocessione ormai certa, se la squadra non dovesse iscriversi al prossimo campionato di Serie D, ripartirebbe con una nuova società, ma nel torneo di Promozione, in sovrannumero.

– Anche se l’attuale società dovesse adempiere ai propri oneri, nel caso di sconfitte ripetute con risultati eclatanti, potrebbe intervenire la Lega per estromettere di diritto il Taranto dal campionato per “mancato rispetto della lealtà sportiva”. Un precedente simile si verificò con la Pro Piacenza, che fu esclusa dalla Serie C dopo aver perso contro il Cuneo con il risultato di 20-0.

