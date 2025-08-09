Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato

La Polizia ha arrestato un 29enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Intorno alle 2.00 di sabato 9 agosto, la Squadra Volante è intervenuta nella zona della Concattedrale dopo la segnalazione di un possibile furto in corso all’interno di un grande magazzino. Gli agenti, dopo aver bloccato le vie di fuga, hanno scavalcato la recinzione esterna del parcheggio e notato, nonostante il buio, la sagoma di un uomo in fuga.

Il sospettato è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi abbandonando la refurtiva per agevolare la corsa. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una grossa forbice con manici in gomma, presumibilmente utilizzata per forzare la porta posteriore in ferro dell’edificio.

Con l’arrivo del titolare, la visione delle immagini di videosorveglianza ha confermato che l’uomo indossava gli stessi abiti di chi era stato ripreso all’interno a rubare alcuni cartoni.

Il 29enne è stato arrestato e accompagnato in Questura; gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

