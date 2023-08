Taranto: Furti energia elettrica su Litoranea Salentina, 2 denunce

Continuano i servizi di controllo del territorio lungo la Litoranea Salentina tarantina, in particolare nella zona di Pulsano e San Pietro in Bevagna, fortemente voluti dal Questore di Taranto Massimo Gambino che hanno visto impegnato il personale del Commissariato Borgo.

In un’importante struttura ricettiva, composta da albergo, bar e una sala ricevimenti, situata a Pulsano, i poliziotti, con il supporto del personale specializzato di Enel Distribuzione, avrebbero scoperto un allaccio fraudolento alla rete elettrica. L’allaccio abusivo avrebbe escluso a monte il contatore di rilevazione dei consumi, collegandosi direttamente alla rete elettrica principale.mI controlli avrebbero rilevato che il contratto di fornitura era cessato dal novembre scorso.

Poco distante dall’albergo, i poliziotti e i tecnici Enel hanno rilevato, nei pressi di un bar, un ennesimo allaccio abusivo alla rete elettrica attraverso un bypass capace di escludere il contatore al quale sarebbe stato associato un regolare contratto di fornitura.

In entrambi i casi, il personale specializzato ha provveduto al distacco delle irregolari forniture ripristinando lo stato delle cose.

Il gestore dell’albergo e il titolare del bar sono stati denunciati per furto di energia elettrica. Il danno stimato per l’azienda distributrice ammonterebbe in totale a circa 140mila euro.

