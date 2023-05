Taranto: Furti energia elettrica, cinque denunce

La Polizia di Stato continua nella sua attività di controllo per contrastare il dilagante “malcostume” dei furti di energia elettrica nella provincia di Taranto. ​I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente al personale di Enel Distribuzione, hanno effettuato diversi controlli in aziende e abitazioni accertando allacci abusivi.

​In particolare, all’interno di tre abitazioni di una palazzina di Via Nenni a Taranto, erano stati realizzati allacci abusivi alla rete elettrica. ​I tecnici dell’Enel hanno provveduto alla rimozione cavi utilizzati per approvvigionarsi fraudolentemente della corrente, mentre i tre proprietari sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica.​

​Le ispezioni sono proseguite anche in una pizzeria del quartiere Paolo VI, dove il personale dell’Enel ha rilevato un allaccio abusivo alla rete elettrica e ha provveduto alla rimozione dei cavi utilizzati. ​I poliziotti hanno denunciato il proprietario per furto aggravato di energia elettrica, stimando in circa 120mila euro il danno nei confronti del gestore.

​I controlli anche sono stati estesi a un podere di Palagiano. Secondo quanto rilevato, l’azienda si sarebbe approvvigionati di corrente elettrica in maniera abusiva con due allacci. I tecnici dell’Enel hanno provveduto al distacco dei dispositivi fraudolenti, mentre i poliziotti hanno denunciato la titolare per furto aggravato di energia elettrica. In questo caso, il danno per l’azienda fornitrice di energia elettrica ammonterebbe a circa 150mila euro.

​Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei poliziotti del Commissariato al fine di individuare la presenza di ulteriori allacci abusivi.

