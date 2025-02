Taranto, furti al quartiere Tramontone: FdI, “Servono le telecamere”

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano, chiedono all’amministrazione comunale di installare telecamere di videosorveglianza nella zona di Tramontone per contrastare l’ondata di furti che sta colpendo il quartiere.

Pur ringraziando le forze di polizia per il rafforzamento dei controlli e le indagini in corso, i consiglieri sottolineano che l’installazione di soli tre nuovi pali per l’illuminazione pubblica, come annunciato dal Comune, non basterà a migliorare la percezione di sicurezza dei residenti.

“Quattro telecamere posizionate nei punti di accesso e uscita della zona avrebbero un costo contenuto ma sarebbero un deterrente efficace contro i malintenzionati e un supporto alle forze dell’ordine nelle attività investigative”, spiegano Vietri e Toscano.

Un’altra criticità segnalata è lo stato di dissesto di alcune strade della zona, che rende più difficoltosi gli interventi delle pattuglie. Inoltre, la presenza delle telecamere potrebbe contribuire a contrastare l’abbandono di rifiuti inerti lungo la costa, fenomeno che richiede costanti interventi di bonifica da parte del Comune.

“Tramontone è da anni facile preda di ladri e incivili a causa di interventi pubblici insufficienti. Ora è il momento di agire per restituire serenità ai cittadini”, concludono i consiglieri.

