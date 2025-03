Taranto fuori dal campionato: le reazioni sui social degli ex rossoblù

Dopo l’annuncio dell’esclusione dal campionato di Serie C del Taranto, sono stati numerosi gli ex rossoblù che hanno deciso di esprimere il proprio rammarico per l’accaduto attraverso i propri profili social.

GIUSEPPE LATERZA

Con una foto che lo ritrae in lacrime di gioia sul manto erboso di Lavello, stadio che ha visto il Taranto vincere il campionato e ottenere la promozione dalla Serie D alla C, mister Laterza scrive: “Oggi è un giorno triste! Non doveva andare cosi, ho sempre sperato che quel 13 giugno fosse l’inizio di un grande percorso. Mi avete insegnato a non arrendersi mai! La passione e la determinazioni che vi contraddistingue vi riporterà presto dove meritate. Forza Taranto”.

GIANLUCA MASTROMONACO

Per il fresco ex, che ha visto sudare e lottare la maglia rossoblù come mai prima, soprattutto in questa stagione, Mastromonaco, in un post che lo ritrae in maglia rossoblù con una Curva Nord gremita, scrive: “Ritornerai a splendere “Taranto mio”

FRANCESCO MIGNOGNA

Parole di rammarico anche per il fantasista tarantino che scrive: “Che storia infinita io e te… grande sofferenza e tante gioie, sempre insieme, hai dato un senso alla mia vita calcistica anche quando nulla aveva un senso, dalla finale di Catania alla vittoria contro il Rende, passando prima dalla salvezza di Ragusa zeppa di ragazzini… E già li ero emozionato di portare la fascia al braccio… Poi mille parole, presidenti e allenatori al quale poco importava della nostra fede, unica, VERA!!! Mi hai dato la possibilità di indossarla 160 volte, più tutto il settore giovanile, risultando il tarantino con più presenze nella storia recente… Ora come siamo abituati a fare amma ‘suffri’ diversamente non potremmo essere VECCHI CUORI ROSSOBLU’….Sempre dalla tua parte… Ciccio Mignogna”.

STEFANO D’AGOSTINO

In una foto con la maglia rossoblù e la fascia da capitano, Stefano D’Agostino ha voluto mostrare la propria vicinanza con un post che recita: “Ora più che mai” accompagnato da cuori rossoblù

CRISTIANO ANCORA

Tramite il proprio profilo Instagram, Ancora condivide un post di Sky Sport che annuncia l’esclusione del Taranto dalla Serie C, aggiungendo le emoticon di un cuore spezzato, una faccina triste e una arrabbiata.

ANDREA LOLIVA

Con una foto della Curva Nord stracolma di gente, l’ex portiere rossoblù commenta: “Tornerai a brillare come hai sempre saputo fare”

