Taranto, fugge all’alt e finisce contro auto in sosta: arrestato

TARANTO – Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ha tentato la fuga tra le vie del quartiere Salinella mettendo a rischio pedoni e automobilisti, per poi schiantarsi contro alcune auto in sosta. Protagonista un uomo di 51 anni, arrestato al termine di un movimentato inseguimento.

Durante la successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 20 grammi di hashish già suddivisi in dosi, nascosti nel veicolo. La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi. Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. È stato condotto in carcere.

