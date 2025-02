Taranto: Francesco Nevoli lascia l’incarico, ma resta nel M5S

“Con grande affetto e stima”, il MoVimento 5 Stelle accoglie la decisione di Francesco Nevoli, coordinatore provinciale, di lasciare il suo incarico per motivi personali. “Nonostante la scelta – si legge in una nota -, Nevoli continuerà a far parte della forza politica, a cui ha dedicato anni di impegno mettendo a disposizione competenze e una profonda conoscenza del territorio. Il MoVimento gli augura di ritrovare presto la serenità necessaria per tornare a contribuire attivamente alla comunità”.

