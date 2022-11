Taranto: Forte boato scuote la città, ecco cosa è successo

Condividi su...

Un forte boato è stato avvertito, intorno alle 14.00 di mercoledì 16 novembre, a Taranto è in molte zone della provincia: che dal capoluogo, segnalazioni sono arrivate anche da diversi paesi come Pulsano, Leporano, Lizzano, San Giorgio Jonico, Sava, Monteiasi. Secondo le prime notizie, si sarebbe trattato di un “boom sonico”, causato da un aereo, probabilmente impegnato in esercitazioni militari, che avrebbe sfondato il muro del suono.

COSA È UN BOOM SONICO Anche detto bang sonico, è un particolare fenomeno che si verifica quando un aereo, in volo, provoca una compressione dell’aria, simile alle onde generate da una nave in movimento in acqua, e poi aumenta la sua velocità fino a “rompere” l’aria, creando l’effetto di una onda sonora. La velocità a cui si verifica questo fenomeno è chiamata Mach 1 (il numero che identifica il rapporto tra la velocità di un oggetto che si muove in un fluido e la velocità del suono nello stesso fluido). Il boom sonico può avvenire anche quando l’aereo e il suono si trovano alla stessa velocità. Il fenomeno può generare un boato che a terra può essere avvertito come più o meno violento, in base alla distanza. Se l’aereo vola a quote basse e genera un boom sonico, viene avvertito dalla popolazione a terra.