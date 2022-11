In riva allo Ionio solo da poche settimane, Giovanni Formiconi ha disputato una prova solida e attenta con il Giugliano. Tuttavia, la squadra di Capuano non è riuscita a strappare un punto ai rivali campani. Formiconi, ospite della trasmissione Rossoblù in onda su Antenna Sud Extra, ha commentato così il suo approdo allo Iacovone: “Sono arrivato da poco, sono un po’ in ritardo di condizione, ma è normale. Sto lavorando duramente con tutto lo staff per tornare al massimo della forma al più presto possibile. Sono comunque contento di aver giocato 90 minuti con il Giugliano. La sconfitta brucia ancora, è stata una partita combattuta e, nonostante le numerose assenze, siamo partiti bene. Purtroppo una situazione spiacevole al 90′ ci ha condannati alla sconfitta, ma la prestazione c’è stata. Dobbiamo prendere coscienza degli errori e lavorare senza farci abbattere”.

La classifica vede il Taranto fuori dalla griglia playout: “Siamo ancora alle prime giornate, la classifica è corta – ha ammesso Formiconi -: siamo una squadra giovane, ma con una straordinaria capacità di soffrire. È vero, abbiamo diversi giocatori infortunati, però chiunque scenda in campo si impegna al massimo. Dobbiamo continuare così, seguendo le direttive di Capuano”.

I rossoblù sono attesi dall’impegno contro il Picerno di domenica prossima: “Giocare fuori casa non è mai facile ma vogliamo riscattarci. Anche il Picerno vorrà rimediare a qualche risultato negativo, sono sicuro che partiranno forti, dovremo farci trovare pronti e farci valere. Il calendario è impegnativo, le prossime quattro partite saranno scontri diretti e cercheremo di lasciare meno punti possibili agli avversari. Speriamo di recuperare qualche giocatore, sarà necessario l’apporto di tutti”.

Chiosa finale sulla città e sul pubblico rossoblù: “Taranto è una città molto bella, una piazza calda. Siamo orgogliosi di poter vestire questa maglia, ci manca il supporto dei tifosi dagli spalti e non vediamo l’ora di riabbracciarli allo stadio”.

