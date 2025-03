Taranto: Fondazione per lo Sport, Turco: “Chiediamo chiarezza”

In via di sviluppo l’idea del Commissario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, di una Fondazione per rilanciare lo sport tarantino. Un’idea su cui il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento Cinque Stelle, ha sollevato alcune perplessità nel corso di un’intervista ai microfoni di Antenna Sud: “Non conosciamo ancora il soggetto giuridico della Fondazione. Se fosse pubblica ci sarebbero delle limitazioni normative, se fosse privata abbiamo detto no alle imprese che inquinano il nostro territorio. Non possiamo barattare il futuro dello sport con la salute dei cittadini. Non conosciamo le finalità della Fondazione, se si tratta di gestire gli impianti o sostenere lo sport. Abbiamo chiesto chiarezza e ci siamo riservati di valutare il progetto, poiché ad oggi non esiste ancora nulla. Non vorremmo che fosse un’idea da campagna elettorale”.

