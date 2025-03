Taranto: Fondazione per lo sport, Perrini: “Uniti per il futuro sportivo della città”

Negli ultimi giorni, alcuni esponenti politici hanno sollevato dubbi e perplessità nei confronti della Fondazione per il rilancio dello sport tarantino voluta dal Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione, il consigliere regionale di Fratelli D’Italia, Renato Perrini, ha risposto alle critiche: “La Fondazione nasce come idea imprenditoriale di Ferrarese. Inizialmente si parlava di calcio e basket perché sappiamo benissimo cosa è successo con queste due società. Anche gli altri sport saranno sicuramente attenzionati e aiutati ma nella Fondazione non entreranno soldi pubblici. Si tratta di fondi privati, di imprenditori come Ferrarese. Il calcio, come tutti gli sport, è il volano di una città. Ferrarese ha voluto anticipare i tempi perché prima dell’elezione del nuovo sindaco si arriverà a ridosso dell’iscrizione al campionato. Non mi interessa il colore politico, non dobbiamo pensare alla campagna elettorale ma al futuro sportivo di questa città”.

