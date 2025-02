Taranto-Foggia si gioca alla Nuovarredo Arena a porte chiuse

La sfida tra Taranto e Foggia, valida per la 27a Giornata del Girone C di Serie C e in programma alle 20.30 di venerdì 14 febbraio 2025, si giocherà alla Nuovarredo Arena “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana (BR). Lo ha deciso la Lega Pro accogliendo la richiesta del Taranto, che non può disporre dello stadio “Erasmo Iacovone”, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. La società rossoblù ha presentato tutta la documentazione necessaria per l’utilizzo dell’impianto di Francavilla Fontana e la Lega ha riconosciuto il carattere eccezionale della richiesta, sottolineando l’importanza dell’ammodernamento dello “Iacovone” per il futuro della città e della squadra. Tuttavia, per ragioni di sicurezza stabilite dalla Prefettura di Brindisi, il match si giocherà a porte chiuse, senza la presenza di tifosi.

