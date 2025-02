Taranto-Foggia, le probabili formazioni del match

In attesa di conoscere il proprio destino, legato alla scadenza federale per gli stipendi e i contributi del 17 febbraio, il Taranto scenderà in campo questa sera contro il Foggia. Nella cornice della Nuovarredo Arena, sarà un altro match sui generis in una stagione atipica per i baby rossoblu. Di fronte ci sarà un Foggia rinvigorito dopo il successo contro l’Avellino e desideroso di scalare la classifica. Calcio d’inizio alle 20:30, diretta testuale su www.antennasud.com.

Taranto, le ultime

Come ormai tristemente noto, i rossoblu schiereranno una formazione composta da ragazzi della Primavera e dell’Under 17. La gara di questa sera sarà soltanto un altro atto di un campionato drammatico per gli ionici. Il tecnico Murgia, dunque, dovrebbe schierare la stessa formazione anti-Sorrento.

Foggia, le ultime

“Servirà lo stesso atteggiamento visto contro l’Avellino”, ha dichiarato Stefano Lucchini, vice allenatore dei rossoneri, alla vigilia della sfida contro il Taranto. Il Foggia dovrà fare a meno di Santaniello, Pazienza, Tohuo e Camigliano, oltre all’appiedato Tascone. Il nuovo acquisto Gala torna dalla squalifica, mentre in avanti Sarr potrebbe completare il tridente con gli ex dell’incontro Orlando ed Emmausso.

Taranto (4-5-1): Caputo; Lenti, Fiorentino, Picardi, Magri; Candela, Pastore, Del Gaudio, Bello, Zerbo; Zingarelli. All: Murgia

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli; Kiyine, Danzi, Mazzocco; Orlando, Sarr, Emmausso. All.: Stefano Lucchini (Zauri squalificato)

