Taranto, Fiorella Mannoia incontra i bimbi dei Tamburi

TARANTO – La popolare cantante Fiorella Mannoia ha incontrato i bambini del quartiere Tamburi poche ore prima di esibirsi in concerto alle cave di Fantiano a Grottaglie. le immagini sono state pubblicate dall'artista sul suo profilo Facebook.
