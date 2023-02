Taranto, finisce contro furgone in sosta: muore anziano

TARANTO – Un anziano ha perso la vita oggi pomeriggio a seguito di un incidente stradale in viale Magna Grecia. L’uomo, di 92 anni, mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Panda di colore blu, ha impattato contro un furgone in sosta per cause da chiarire. È stato subito soccorso dal 118, ma poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto si è spento. Sono intervenuti sul posto anche i vigili della Polizia Locale.

