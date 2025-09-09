Taranto, Filcams vicina ai precari del turismo

TARANTO – Il Van dei Dirittti della Filcams Cgil ha raggiunto anche Taranto: un’occasione per parlare del precariato nel mondo del turismo e ascoltare le storie di chi lavora senza garanzie. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: precari Continue Reading Previous Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagiNext Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovani potrebbe interessarti anche Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita 9 Settembre 2025 Laura Milano Taranto, Calliope e vice sindaco all’Expo 2025 di Osaka 9 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovani 9 Settembre 2025 Leo Spalluto Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Parco eolico, Manduria impugna la delibera 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto 9 Settembre 2025 Redazione
potrebbe interessarti anche
Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita
Taranto, Calliope e vice sindaco all’Expo 2025 di Osaka
Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovani
Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi
Parco eolico, Manduria impugna la delibera
Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto