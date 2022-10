TARANTO – Un incendio si è improvvisamente sviluppato all’interno di un esercizio commerciale inVia Umbria, poca distanza da Viale Virgilio.

Il fuoco ha provocato fumo denso e scuro che ha subito attirato l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme, al momento del rogo il negozio di frutta era chiuso ed all’interno non c’era nessuno, pertanto non ci sono stati feriti. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Taranto e la Polizia di Stato, non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio, da quantificare i danni subiti dalla struttura, anneriti muri sia interni che esterni, l’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno di domenica.