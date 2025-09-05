5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Ferrarese visita le strutture della Marina per i Giochi 2026

Massimo Todaro 5 Settembre 2025
centered image

Massimo Ferrarese e la Marina Militare valutano nuove aree a Taranto per i Giochi del Mediterraneo.

Nella mattinata di giovedì 4 settembre il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha effettuato un sopralluogo a Taranto insieme ai suoi dirigenti. La prima tappa è stata la scuola sottufficiali Mariscuola della Marina Militare, dove è stato accolto dal comandante Giorgio Gentile per visitare le strutture.

Successivamente Ferrarese si è spostato in un’altra area della Marina, in Viale Virgilio, accompagnato dall’ammiraglio Vincenzo Montanaro, per valutare un possibile utilizzo degli spazi in vista dell’evento internazionale del 2026.

Un sopralluogo che rappresenta un passaggio significativo nell’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo e nella definizione degli spazi destinati ad accoglienza e logistica, confermando il ruolo centrale di Taranto nella manifestazione.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Turismo a Taranto, FdI: “Patrimonio enorme, ma nessuna strategia”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Rigassificatore, ISC: “No catastrofismi, Taranto colga l’occasione”

4 Settembre 2025 Redazione

Taranto capofila di “Melete”: nuove opportunità per i giovani imprenditori

4 Settembre 2025 Redazione

Taranto, sospensione Frecciarossa, Confartigianato: “Schiaffo alla città”

4 Settembre 2025 Redazione

Mercati rionali Taranto, Felsa e Fivag Cisl: “Comune si apra al confronto”

4 Settembre 2025 Redazione

Taranto, FdI: “Mercati rionali nel degrado, servono fondi”

4 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Ferrandina, ufficiale l’arrivo del terzino Luigi De Simone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo

5 Settembre 2025 Roberto Chito

Taranto, Ferrarese visita le strutture della Marina per i Giochi 2026

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Bisceglie, arriva la Xylella: il piano di contrasto

5 Settembre 2025 Maria Fiorella