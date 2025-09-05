Taranto, Ferrarese visita le strutture della Marina per i Giochi 2026

Nella mattinata di giovedì 4 settembre il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha effettuato un sopralluogo a Taranto insieme ai suoi dirigenti. La prima tappa è stata la scuola sottufficiali Mariscuola della Marina Militare, dove è stato accolto dal comandante Giorgio Gentile per visitare le strutture.

Successivamente Ferrarese si è spostato in un’altra area della Marina, in Viale Virgilio, accompagnato dall’ammiraglio Vincenzo Montanaro, per valutare un possibile utilizzo degli spazi in vista dell’evento internazionale del 2026.

Un sopralluogo che rappresenta un passaggio significativo nell’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo e nella definizione degli spazi destinati ad accoglienza e logistica, confermando il ruolo centrale di Taranto nella manifestazione.

