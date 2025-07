Taranto, Ferrarese visita il cantiere dello Iacovone: “Tutto procede regolarmente”

Nella giornata di martedì 8 luglio, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, uno dei principali impianti sportivi destinati a ospitare gli eventi della rassegna internazionale.

Durante la visita, Ferrarese ha incontrato i responsabili dell’impresa incaricata dei lavori, con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato di avanzamento del cronoprogramma. “Ho appena incontrato qui l’impresa per verificare personalmente il crono programma. Siamo in linea, andiamo avanti così! Buon lavoro a tutti noi!”, ha dichiarato il Commissario, esprimendo soddisfazione per il rispetto delle tempistiche previste.

La visita rientra nel monitoraggio costante delle opere infrastrutturali legate all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, che rappresentano una vetrina internazionale per il territorio e un’occasione di rilancio per l’intera area jonica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author