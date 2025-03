Taranto, Ferrarese: “Fondazione Sport aiuta chi vuole, con soldi propri”

Massimo Ferrarese, commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, risponde alle polemiche sollevate da alcune società sportive escluse dal progetto Fondazione per lo sport.

«La Fondazione è nata per salvare alcune discipline che in questo momento vivono situazioni di difficoltà — spiega Ferrarese — ed è composta da me e altri cittadini privati che hanno deciso di investire risorse proprie, senza utilizzare fondi pubblici».

Ferrarese tiene a precisare che la Fondazione non ha scopi di lucro né finalità politiche, ma essendo un ente privato «decide liberamente a chi destinare i contributi, senza obbligo di aiutare tutti indistintamente».

La precisazione arriva dopo una lettera aperta ricevuta il 25 marzo da alcune società locali che lamentavano l’esclusione dal progetto. Ferrarese ribatte: «L’idea di creare la Fondazione è nata per far fronte a un paradosso: a Taranto, i due sport più seguiti, calcio e basket, attualmente non hanno una squadra. Una situazione che non possiamo permetterci alla vigilia di un evento importante come i Giochi del Mediterraneo».

Di seguito, l’intervento integrale di Massimo Ferrarese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author