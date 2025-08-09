Taranto, Ferragosto Sicuro. Confsal: “Angeli della strada in prima linea per sicurezza”

TARANTO – Ferragosto è il cuore pulsante dell’estate italiana, il momento in cui milioni di persone si mettono in viaggio per raggiungere mete turistiche o familiari. Ma mentre la maggior parte dei cittadini si gode il meritato riposo, c’è chi resta in servizio per garantire che tutto si svolga in sicurezza. Sono gli agenti della Polizia Stradale, veri e propri “angeli invisibili” che vigilano sulle nostre strade.

In questo scenario di traffico intenso e spostamenti di massa, il loro lavoro è importante. Nonostante la cronica carenza di personale, questi operatori continuano a offrire un servizio utile per la sicurezza della collettività. È proprio a loro che va il ringraziamento sentito della Confsal e del Siap, sindacati da sempre al fianco delle forze dell’ordine.

«Un grazie di cuore – scrive la Confsal – a tutti gli operatori che, con professionalità e spirito di sacrificio, garantiscono la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. La Confsal e il Siap sono con voi.»

