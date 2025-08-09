9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Ferragosto Sicuro. Confsal: “Angeli della strada in prima linea per sicurezza”

Giovanni Sebastio 9 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Ferragosto è il cuore pulsante dell’estate italiana, il momento in cui milioni di persone si mettono in viaggio per raggiungere mete turistiche o familiari. Ma mentre la maggior parte dei cittadini si gode il meritato riposo, c’è chi resta in servizio per garantire che tutto si svolga in sicurezza. Sono gli agenti della Polizia Stradale, veri e propri “angeli invisibili” che vigilano sulle nostre strade.

In questo scenario di traffico intenso e spostamenti di massa, il loro lavoro è importante. Nonostante la cronica carenza di personale, questi operatori continuano a offrire un servizio utile per la sicurezza della collettività. È proprio a loro che va il ringraziamento sentito della Confsal e del Siap, sindacati da sempre al fianco delle forze dell’ordine.

«Un grazie di cuore – scrive la Confsal – a tutti gli operatori che, con professionalità e spirito di sacrificio, garantiscono la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. La Confsal e il Siap sono con voi.»

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali

9 Agosto 2025 Redazione

Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ritrovato Antonio Sisto, era arrivato fino alla Francia

9 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Laterza in lutto: muore la moglie del commissario Asl Colacicco

9 Agosto 2025 Redazione

Taranto, lavori allo stadio Iacovone: ecco a che punto siamo

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ferragosto Sicuro, Siap: “Polizia in prima linea per traffico, ordine e prevenzione”

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali

9 Agosto 2025 Redazione

Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Ferragosto Sicuro. Confsal: “Angeli della strada in prima linea per sicurezza”

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Potenza: dai cons. comunali di opposizione una strategia per il centro storico

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro