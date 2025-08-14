Taranto, Ferragosto: i consigli della Capitaneria di Porto

Ferragosto in sicurezza grazie al lavoro incessante della Capitaneria di Porto di Taranto che, invita in questo lungo weekend di vacanze, alla responsabilità ed alla prudenza in mare.
Il nostro direttore editoriale, Pierangelo Putzolu, ha raccolto i consigli del Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto Rosario Meo
