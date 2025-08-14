14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Ferragosto: i consigli della Capitaneria di Porto

Laura Milano 14 Agosto 2025
centered image

Ferragosto in sicurezza grazie al lavoro incessante della Capitaneria di Porto di Taranto che, invita in questo lungo weekend di vacanze, alla responsabilità ed alla prudenza in mare.

Il nostro direttore editoriale, Pierangelo Putzolu, ha raccolto i consigli del Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto Rosario Meo

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

Tags:
centered image

