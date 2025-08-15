Taranto, Ferragosto di lavoro: sindaco porta suo saluto a operatori essenziali

A Taranto, il Ferragosto è anche un momento per valorizzare chi, nei giorni di festa, continua a garantire servizi essenziali alla comunità. Mentre la città si prende la tradizionale pausa estiva, medici, infermieri, agenti della Polizia Locale e dipendenti delle aziende partecipate Kyma Mobilità e Kyma Ambiente hanno proseguito regolarmente il loro lavoro.

Il sindaco Piero Bitetti ha scelto di dedicare la giornata a queste figure, effettuando una serie di visite istituzionali. Le tappe hanno incluso il pronto soccorso cittadino, il comando della Polizia Locale e le sedi delle due municipalizzate che si occupano rispettivamente di trasporto pubblico e igiene urbana.

Un gesto simbolico per ribadire l’importanza del lavoro di chi, anche durante le festività, resta operativo per garantire assistenza sanitaria, sicurezza e servizi fondamentali ai cittadini. “Il mio augurio di buon Ferragosto va a chi può godersi un meritato riposo e a chi, invece, è rimasto in prima linea per il bene della città”, ha dichiarato il sindaco.

