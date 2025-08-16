Taranto, Ferragosto di inciviltà: Lido Azzurro sommerso dai rifiuti

Cumuli di rifiuti abbandonati hanno trasformato Lido Azzurro in uno scenario desolante all’indomani del Ferragosto. La spiaggia di Taranto è apparsa invasa da bottiglie, bustoni, plastica e scarti di ogni genere, lasciati da chi ha trascorso la giornata in riva al mare.

A raccontare la situazione è stato uno degli operatori intervenuti sul posto questa mattina, che ha diffuso sui social video e immagini divenute rapidamente virali. «In tanti anni non ho mai visto una cosa del genere» ha dichiarato, descrivendo ironicamente Lido Azzurro come «Baghdad».

Nonostante l’impegno degli addetti, l’enorme quantità di rifiuti ha reso impossibile completare la pulizia in poche ore. «Abbiamo tolto il grosso, ma anche con cinque ore di straordinario non ce l’avremmo fatta» ha spiegato l’operatore, sottolineando la fatica e lo scoraggiamento provati di fronte a un simile spettacolo.

«Siamo esseri umani, non ce la facciamo più» ha aggiunto, denunciando l’inciviltà di chi ha abbandonato la spiaggia senza rispetto per l’ambiente e per il lavoro di chi ogni giorno si occupa della pulizia delle spiagge.

