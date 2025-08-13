Taranto: Ferragosto al MArTA con la visita “Tra otium e viaggi…feriae Augusti”

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto aderisce al programma nazionale di aperture festive dei luoghi della cultura, proponendo per il 15 agosto una visita tematica dal titolo “Tra otium e viaggi…feriae Augusti al MArTA”.

L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 per un percorso di 90 minuti che racconterà il Ferragosto nelle sue diverse declinazioni nei miti greci e nella tradizione romana dell’otium. I visitatori potranno ammirare le raffigurazioni dei ceramografi dedicate a spedizioni e imprese di eroi come Eracle, Orfeo, Ulisse e gli Argonauti, oltre a scoprire come Taranto, in età romana, fosse una meta prediletta dalle famiglie benestanti, attratte dalle sue coste e dalle ville dotate di terme private.

La visita, compresa nel biglietto d’ingresso al costo di 10 euro (con riduzioni e gratuità previste), è su prenotazione obbligatoria al numero 099 4532112, fino a esaurimento posti. Il museo sarà aperto con orario 8.30-19.30, ultimo ingresso alle 19.00.

