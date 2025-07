Taranto, ferimento in viale Unicef: 45enne a giudizio immediato

Un mese dopo essersi costituito, per 45enne tarantino ritenuto il presunto autore della sparatoria in viale Unicef dello scorso 13 giugno è stato disposto il giudizio immediato. Questa la decisione del GIP Rita Romano in seguito alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero Salvatore Colella.

L’uomo, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto, è accusato di porto di arma clandestina e lesioni personali, essendo ritenuto l’autore del ferimento di un cittadino straniero nei pressi di un bar in viale Unicef.

Come emerso dalle indagini effettuate dalla Squadra Mobile, tra i due sarebbe inizialmente sorta una lite verbale, sfociata poi nell’esplosione di due colpi di Revolver da parte dell’imputato, con numero di matricola abraso e quindi clandestina. Uno dei due colpi aveva raggiunto il cittadino egiziano alla gamba destra, provocandogli lesioni personali guaribili in 30 giorni, prima di costituirsi nelle ore successive.

Da qui la decisione della pubblica accusa di chiedere il giudizio immediato, accolta dal GIP Romano. Entro 15 giorni, i difensori del 45enne potranno optare per il rito abbreviato o richiedere il patteggiamento.

