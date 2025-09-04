Taranto, FdI: “Mercati rionali nel degrado, servono fondi”

Toscano, Vietri e Lazzaro: “Solo 209 euro per gli operatori, l’amministrazione dia un segnale concreto di vicinanza”

Il gruppo consiliare di opposizione Fratelli d’Italia ha chiesto alla commissione Attività produttive di organizzare nelle prossime settimane un incontro con tutti gli operatori mercatali. L’obiettivo è affrontare con urgenza la situazione dei mercati rionali, dopo l’esito negativo dell’ultima commissione e le notizie diffuse dalla stampa locale secondo cui il Comune di Taranto non disporrebbe delle risorse necessarie per le manutenzioni ordinarie.

Secondo i consiglieri Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Luca Lazzaro, i mercati, che dovrebbero rappresentare il cuore del commercio di quartiere, oggi versano in condizioni di degrado e abbandono. “È inaccettabile che gli operatori mercatali vengano trattati come lavoratori di serie B” dichiarano i rappresentanti di FdI sottolineando come i fondi attualmente disponibili ammontino a soli 209 euro, cifra che, come confermato dalla dirigente al Patrimonio Maria De Florio e dall’assessora Federica Stamerra, consente appena piccoli interventi di rattoppo, senza alcuna prospettiva strutturale.

L’opposizione richiama inoltre il caso del mercato del pesce in Città vecchia, la cui cancellazione è stata definita una scelta incomprensibile per una città di mare come Taranto. Secondo i consiglieri, quello spazio avrebbe potuto trasformarsi in un attrattore turistico e culturale capace di valorizzare il pescato locale e rafforzare l’identità cittadina.

FdI chiede pertanto che, in attesa del nuovo bilancio di previsione, venga predisposta una variazione di bilancio per finanziare entro l’anno gli interventi di manutenzione indispensabili. Tra le richieste, anche il ripristino e la valorizzazione del mercato del pesce con un progetto di rilancio turistico e culturale, l’elaborazione di un piano strategico per i mercati rionali che includa investimenti in decoro, sicurezza, servizi, connettività e promozione del commercio locale.

Gli esponenti di opposizione chiedono maggiore chiarezza sulle competenze amministrative per evitare ritardi e rimpalli, il rifacimento del mercato nell’area parcheggio di via Emilia e la riapertura al traffico di via Lucania, per restituire funzionalità al quartiere. “A Taranto il commercio sta lentamente morendo e un settore come quello dei mercati rionali deve essere messo nelle condizioni di sopravvivere e rilanciarsi. Negli ultimi anni il numero degli operatori si è dimezzato. L’amministrazione, che in campagna elettorale ha promesso sostegno ai lavoratori, dimostri ora con i fatti di mantenere quell’impegno. È il momento di agire, senza ulteriori rinvii”, concludono i consiglieri.

