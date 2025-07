Taranto Fc, Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale: ora tocca alla Figc

(Di Dante Sebastio e Leo Spalluto) Il Tribunale di Taranto ha dichiarato il fallimento del Taranto Football Club 1927 Srl, disponendo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società calcistica. Il provvedimento, firmato dal giudice delegato Italo Federici, nomina Cosimo Valentini quale curatore, confermando così la gravità della situazione finanziaria della società rossoblù, già al centro di un progressivo collasso gestionale e patrimoniale.

La sentenza fa esplicito riferimento a molteplici indicatori di incapacità economico-patrimoniale: tra questi, l’elevato indebitamento verso Erario, Inps, fornitori e altri creditori, una stratificazione debitoria che parte dal 2015 e un’imponente mole di cartelle esattoriali e procedure esecutive. Le perdite di esercizio registrate nel triennio 2021-2023 (oltre 1,1 milioni di euro nel 2023 e più di un milione nel 2022) sono state giudicate tali da configurare una insolvenza irreversibile.

A ciò si aggiunge la revoca dell’affiliazione sportiva per la stagione appena conclusa, già stabilita dal Tribunale federale nazionale e confermata in appello dalla Corte federale della Figc lo scorso aprile. La situazione, secondo il Tribunale, rende impossibile ogni ipotesi di continuità senza misure straordinarie e urgenti.

Nel provvedimento si autorizza il curatore all’esercizio provvisorio dell’impresa (fino al 30 settembre 2025), ma solo in funzione della valutazione sull’eventuale prosecuzione e con l’eventuale proposta di cessazione dell’attività qualora questa possa arrecare ulteriore danno ai creditori.

In linea teorica, il club potrebbe continuare la propria vita solo saldando tutti i debiti pregressi: anche in questo caso, però, in presenza di una richiesta di iscrizione a un campionato non verrebbe ammesso a tornei superiori alla Prima Categoria.

Alla luce di questo scenario, si guarda ora proprio alla Figc, che ha gli strumenti regolamentari per intervenire tempestivamente nei casi di liquidazione giudiziale e garantire. Con un provvedimento straordinario, il consiglio federale della Figc, indipendentemente dall’esito legale della sentenza, iscriverebbe un club della città di Taranto al prossimo campionato di Eccellenza pugliese, da individuare attraverso una selezione dell’amministrazione comunale.

Il passaggio ora è nelle mani della Federazione, città e i tifosi attendono risposte rapide.

