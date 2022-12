Condividi su...

Linkedin email

TARANTO – Novità in casa Taranto Fc alla vigilia della trasferta di Pescara. Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore De Maria Vincent con piena soddisfazione di entrambe le parti.

Il club in una nota ufficiale augura a Vincent De Maria le migliori fortune personali e professionali ringraziandolo per l’impegno e lo spirito di attaccamento alla maglia dimostrato nel corso della sua militanza in rossoblu.

Contestualmente il Taranto Fc comunica il pieno reintegro in rosa del calciatore Nunzio Brandi tornato a lavorare con il gruppo a disposizione di mister Capuano dopo il lungo infortunio.