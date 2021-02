Taranto Fc | Mercato, in arrivo un attaccante ed un portiere

In arrivo altre due pedine per il Taranto. Il ds Montervino ha definito le trattative che porteranno in rossoblu un portiere ed un attaccante. Si tratta si Gennaro Zagari e Versienti, è quanto ha appreso la redazione di Antennasud85.

L’estremo difensore giunge dal Castrovillari (serie D), dove ha giocato anche nella passata stagione, juniores del 2001, ha giocato anche nel Gladiator sempre in D. Cresciuto nei settori giovanili di Reggina, Spezia, Napoli e Benevento, nelle file dei sanniti è stato spesso convocato in prima squadra in serie B. Nel suo curriculum anche alcune convocazioni con le nazionali under15 ed under16.

Leandro Versienti, 24 anni attaccante esterno, giunge invece dal Casarano, con i rosso azzurri ha disputato la prima parte della stagione in corso, giocando 7 gare cresciuto nelle giovanili del Lecce, ha vestito le maglie di: Rimini, Nardò e Casarano. Il suo nome era già stato accostato al Taranto nell’estate del 2019. Sia Zagari che Versienti sono già a Taranto, la definizione della trattativa con la firma sul contratto potrebbe avvenire nelle prossime ore.